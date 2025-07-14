Çorum FK’nın ana sponsoru Arca Holding, taraftara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce tribün biletlerini sadece 5 TL'den satışa sunarak büyük takdir toplayan Arca, şimdi de yeni sezon formaları için önemli bir katkı sağladı.

2025/26 sezonu için satışa çıkan Çorum FK formalarının normal satış fiyatı 3.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak Arca Savunma’nın desteği sayesinde bu fiyat, taraftarlara özel olarak 1.900 TL’ye düşürüldü.

Arca, formaların 1.100 TL’lik kısmını üstlenerek büyük bir jestte bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Sezon Formaları 1.900 TL!

2025/26 sezonunda giyeceğimiz formalar, Arca Savunma desteğiyle taraftarımıza özel 1.900 TL’den satışta! Normal satış fiyatı 3.000 TL olan formalarımızın 1.100 TL’lik fiyat farkı, Arca tarafından karşılanmaktadır. Kulübümüze ve taraftarımıza desteğinden ötürü Arca Savunma’ya teşekkür ederiz."

Hem tribün desteği hem de forma katkısıyla taraftarın gönlünde ayrı bir yer edinen Arca Holding, Çorum FK’ya olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.