Çorum'un Kargı ilçesinde freni arızalanan iş makinesinden atlayan operatör yaralandı.
Çorum İl Özel İdaresinde kepçe operatörü olarak görev yalan N.K. (36), Kargı Yaylası mevkisinde yokuş aşağı inerken frenin tutmadığını fark edince kepçeden atladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bacağının kırıldığı belirlenen operatör, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kepçe ise operatör atladıktan kısa süre sonra yol kenarına sürtünerek durdu.
Editör: Anadolu Ajansı