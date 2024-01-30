Fatih Sultan Mehmet Camii Gençlik Kolları, camiye devam eden gençlere her yıl olduğu gibi bu yılda takdir ve onur belgesi ile ödüllendirdi.

Cami görevlilerinden yapılan açıklamada, 2010 yılından bu yana her hafta 100’e yakın çocuğun katılımıyla çeşitli etkinlikler yapıldığı belirtildi.

Fatih Sultan Mehmet Camii Gençlik Kolları tarafından camiye devam eden gençlere her sene olduğu gibi bu yıl da teşekkür, takdir ve onur belgesi verildi.

Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal’ın da katıldığı programda cami cemaati ve dernek katkılarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde emeği geçenlere teşekkür edildi.