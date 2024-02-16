Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aylardır teknik ve fiziki takip altında olan fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi. Polis ekipleri müşteri kılığına girerek çete üyelerine operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği ve şahısların belirli aralıklarla sosyal medya üzerinden reklam yayınlayarak fuhuşa aracılık yaptığını belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla düzenledikleri operasyonda organizatör D.A. (48), yardımcısı olduğu iddia edilen Y.A. (21) ve Özbekistan uyruklu olduğu tespit edilen G.K. (23), O.K. (23), M.B. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 25 bin Türk Lirası ve 750 dolar ile 12 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuşa teşvik edilen 2 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.