2021 yılında gazetemizde stajyer olarak çalışan, eğitim için gittiği Balıkesir Astsubay Hazırlama Okulu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Furkan Öztürk(24) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Öztürk, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Öztürk’ün yakınları ve arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Öztürk’ün cenazesi Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Editör: Murat Çetin