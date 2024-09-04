Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu personellerinden, geçtiğimiz senelerde gazetemizde stajer olarak çalışan Furkan Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu 24 yaşında hayatını kaybetti.
Bir dönem Mimar Sinan Spor Kulübü'nde de futbol oynayan Furkan Öztürk, Balıkesir Astsubay Hazırlama Okulu'nda öğrenim görüyordu.
Öztürk'ün cenazesinin yapılacak otopsi sonrası yarın Çorum'da toprağa verilmesi bekleniyor.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Fatih Battar