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Köşe yazarımız, spor yorumcusu Ali Atan, Göztepe-Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

'Galibiyetleri fazla abartmadan, gelecek maçlara bakmamız şart' diyen Ali Atan, şunları kaydetti:

"Ahlatcı Çorum FK, zorlu İzmir deplasmanından 3 puan çıkarmasını bildi.

Geçtiğimiz hafta Giresun maçında özellikle ilk yarıda oynadığı tuhaf futbol sonrası alınan mağlubiyet sonrası bu galibiyet ilaç oldu.

Tahsin Hoca’nın bazı isimlerdeki ısrarını yenip, özellikle daha çok koşan isimleri sahaya sürmesi iyi oldu.

Buna bir de henüz 1. dakika bile dolmadan gelen erken gol eklenince işler daha güzel oldu.

Dakikalar 16’yı gösterdiğinde Atakan'ın golü skoru 2-0'a taşıdı.

Lig henüz yeni başladı, her takım beklenmedik galibiyetler ve mağlubiyetler alabilir.

Ne her hangi bir şey bitti, ne de şampiyon belli.

Sabırlı olmamız lazım, yönetim ve futbolculara destek çıkmamız lazım.

Göztepe maçını hanemize 3 puan yazdırarak kapattık.

Bu maç artık bitti, şimdi hedef Gençlerbirliği.

Ligde tüm sezona maç maç bakmamız lazım.

İlk 3 maçta topladığımız 6 puan.

Alınan galibiyetleri fazla abartmadan, gelecek maçlara bakmamız şart.

Fazla abartmadan, takıma nazar değdirmeden, göze gelmeden hep bir sonrayı düşünmemiz lazım.

BASİT Mİ GOL YİYORUZ?

Ahlatcı Çorum FK'nın oynadığı 3 maçta da defans hataları göze çarpıyor.

Ligin ilk maçı olan Tuzlaspor maçında gol yemedik sadece.

Ama bu maçta da pozisyon vermedik değil.

Rakibe pozisyon vermeden maç bitirmek pek mümkün değil zaten.

Lakin basit gol yememek bizim tekelimizde.

Tahsin Hocam gerekirse konuyla ilgili takıma özel çalışma yaptırmalı.

Artık defans oyuncularına yönelik özel antrenman mı olur, topyekün bir çalışma mı olur bilemem.

Ortak kanı "Basit" gol yediğimiz noktasında.

Giresun maçında yediğimiz ilk gol ve Göztepe maçının 18. dakikasında yediğimiz gol gibi mesela.

Böyle basit goller yersek sezon sonunda kupayı kaldıramayız hocam.

Ne dedin Softaoğlu?

KOŞAN CANGÖZ

Ben İzmir deplasmanında en çok Atakan Cangöz'ü beğendim. Genelde çok koşan, yorulan, hırs yapan ve futbola karşı agresif olan futbolcuları severim. Bu maçta da tüm bu özellikleriyle Atakan Cangöz hoşuma gitti. Maşallah demeyeceğim, çünkü hemen olumsuz bir şey olma ihtimali çok yüksek. Bu arada Tahsin Hocam, genel bir soru var şehirde. İyi oynayan Geraldo'yu neden oyundan aldığınıza dair. Bana kızmayın hocam, ben sadece aracıyım. "Elçiyim" desem yanlış anlayacak en az 234652 kişi tanıyorum bu şehirde.

BU MİLLET NEREYE?

Çorum Belediyesi tarafından itfaiyenin yanına sentetik saha yapılmış.

Çok güzel, çok gerekli, lazım ve de şart.

Lakin burada bir sorun var.

Öncelikle soyunma odaları "Mümkünse soyunma. Dışarıda giyin dökün" tadında.

Çok küçük ve daracık.

Hadi burayı geçtik, esas mesela daha başka.

Bu çağdaş ve modern görünümlü tesiste en büyük sıkıntı "Tuvalet"

Her gün onlarca insanın kullandığı bu spor alanındaki tuvalet ne yazık ki, "Portatif"

Böyle bir tesis için böyle bir çözüm olacak iş değil kanımca.

Uğurludağ'a bağlı Kızağılı köyünün camii tuvaleti bile bu tesisinkinin yanında çok daha çağdaş ve modern.

Çok ciddiyim inanmayan 2 fotoğraf arasındaki farka baksın.

Birisi 300 bin nüfuslu şehre yapılan tesis fotoğrafı, diğeri ise tipik Anadolu köyünün camii tuvaleti.

Şimdi hangisini tebrik etmemiz lazım.

Kararı siz okuyuculara bırakıyorum.

Sayın Başkan, yarım sayfa haber yaptırmışsınız yaptığınız tesislerle ilgili.

Ülkemizde her belediyenin yaptığı rutin işler onlar.

Asla ama asla küçümsemek adına söylemiyorum.

Yapılan her hizmet güzeldir ve de özeldir.

Lakin siz tarihe mi geçmek istiyorsunuz?

Ahlatcı Çorum FK yönetiminin alt yapıya tesis için arsa tesisi konusu ne durumda?

Hiç oralı bile olmayacağınızı bile bile yazıyorum işte.

Aksi takdirde sormak lazım Sayın Başkan, "Bu millet nereye"

Anlayan anladı.

ANTİ PARANTEZ

İzmir genelinde Ege'de yaşayan Çorumlular sınıfta kalmıştır. Bu uzak ve zorlu deplasmanda 100 kişi olamadık. Zaten 52 kişi Çorum'dan gitmiştik. Gidenleri kutlamakla birlikte, tenezzül edip gelmeyenlere diyecek bir söz bulamıyorum. Aslında bulurum ama yazdığım gazetenin genel yayın politikasına sonsuz saygım var. Dua edin sayfasını ben yaptığım bir gazetede yazmıyorum. (İzmir'de Çorum'un maçına gelmeyen, Çorum'da tarhana yemeye gelmesin)

HAFTANIN SÖZÜ

Dünyadaki önemli şeylerin çoğu,

hiç umut yokmuş gibi görüldüğü halde denemeye devam eden insanlar

sayesinde başarılmıştır.