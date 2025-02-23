Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen genel kurula Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şehit aileleri ve gazi yakınları katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Galip Deniz yeniden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına seçildi.

Galip Deniz başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu: “Sadık Demirkol, Zekeriya Darbaş, Yücel Karataş, Kübra Gökce.”

Denetim kurulu Gülay Erkoç, Adem Yeşildağ ve Mustafa Afşar’dan oluşurken, Disiplin Kurulunda ise Sefa Doğan, Ramazan Akçay ve Bedri Karaçam görev aldı.