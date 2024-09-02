İzmir'de yaşanan cinayet ve gasp olayları dehşete düşürdü. Bülent Şengün isimli şahıs, cezaevinde birlikte kaldığı Arif Karabacak'ın arabasına binerek sürücüyü gasp etti. Karabacak'ı ormanlık bir alana götüren Şengün, arkadaşını ensesinden vurarak öldürdü.

Saldırgan daha sonra başka bir taksiye binerek o sürücüyü de gasp etti. Taksiden inen sürücü marketi soymak isterken burada çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı da vurarak ağır yaralayarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇTIĞI YERDE BİR CİNAYET DAHA İŞLEDİ

Marketteki olayın ardından gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine giden Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınında bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek kendisini tabancayla vurdu. Daha sonra Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÖNÜNE GELENİ VURDU: 2 ÖLÜ

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.