Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Son 23 yıldır Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığını yapan Şevket Erzen görevi Bülent Özkaleli'ye devretti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula cemiyet üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar'ın üstlendiği genel kurulda Mehmet Akçay ve Elvan Şimşek katip üye olarak görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporları ayrı ayrı okunarak ibra edildi.

Genel Kurulda konuşan Şevket Erzen, 23 yıldır yürüttüğü başkanlık döneminde yapılan projeleri anlatarak, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Tüm Cemiyet üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda Bülent Özkaleli oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Bülent Özkaleli başkanlığında şu isimlerden oluştu: Ali Özdemir, Mustafa Burak Yalçın, Bilal Çevrim, Mustafa Demirer, Nihat Karalar, Volkan Sınayuç, Taner Şimşek, Uğur Çınar.

Denetim Kurulu: Atilla Çiğdem, Selda Fındık, Halil Öztürk

Federasyon Delegeleri: Şevket Erzen, Bülent Özkaleli, Ali Özdemir.