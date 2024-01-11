AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla açıklama yaptı.

Günay, açıklamasında gazetecilik mesleğinin fedakarlık isteyen ve bir ömür boyu devam eden bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin meslek ilkelerini ve Türk milletinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak doğru bilgilendirme görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını ifade eden Günay, "Gazetecilik; mesaisi bir ömür devam eden, fedakarlık ve özveri gerektiren mesleklerin başında gelmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” Demokrasinin temel taşlarından biri olan gazetecilik, haber alma ve ifade özgürlüğü ile güçlenir ve zenginlik kazanır. Bu önemli görevi üstlenen değerli gazetecilerimizin fedakarca çalışmaları, takdir edilmesi gereken bir durumdur. Bu vesileyle kentimizde gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevlerini sürdüren tüm gazetecilere teşekkür ederim” dedi.