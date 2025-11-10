Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, siyasi parti il başkanları, daire amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Valilik ve Belediye Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından Atatürk Anıtı etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Anma Programı etkinliğine geçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kapsamında Çorum Asker Alma Bölge Başkanı Albay Erdal Dirik, ‘Atatürk’ün askeri kişiliği’ konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk Oratoryosu büyük bir ilgiyle izlendi.