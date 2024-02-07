Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi ve İnönü Caddesi’ndeki cephelerin tamamı ile ilgili projelerinin olduğunu belirterek, modern bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençli Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve parti yöneticileri ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Halil İbrahim Aşgın, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın'ı ziyaret ederek 5 yıllık görev süresindeki hizmetleri hakkında bilgi verdi.

‘KİMLİKLİ ŞEHİR HASSASİYETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Belediyecilikte temel iki vizyonu olduğunu ifade eden Aşgın, şunları söyledi: “Birinci vizyonumuz, tarihi Çorum’un tekrar ihyası. Bütün tarihi mekânlarıyla, eserleriyle kimlikli bir şehir olması için hususi bir gayretimiz var. Bu noktada bu dönemde iyi mesafe katettik. Şehrimizin kimlikli şehir olma yolunda bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz.

‘GAZİ VE İNÖNÜ CADDESİ’Nİ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURACAĞIZ’

Kale Mahallesi’ndeki ikiz konakların restorasyon ihalesine çıkacağız. Dosyamız hazır. Gazi ve İnönü Caddesi’ndeki cephelerin tamamı ile ilgili modern bir şehir görünümüne kavuşturacağız. Bunun projesi de hazır.

İkinci vizyonumuz ise yeni şehirler kurmak. Modern Çorum’u hep beraber dizayn etmek. Çimento arazisine Türkiye’nin en modern ve donanımlı Kongre Merkezini inşa edeceğiz.”