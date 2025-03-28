Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik yaptığı son saldırılar sonucu şehit olan Filistinli Müslümanlar için Çorum’da gıyabi cenaze namazı kılındı, basın açıklaması düzenlendi.

Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından Filistin'e destek için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Siyonist işgal çetesine tepki gösteren vatandaşlar, sloganlarla Filistin ve Gazze'ye destek verdi, ABD ve İsrail’i lanetledi.

Gıyabi cenaze AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çorum İnsani Değerler Platformu bir basın açıklaması okuyan Murat İslam; “Bu mübarek Ramazan ayında bizlere hayatı zehir eden başta Trump ve Netanyahu olmak üzere tüm zalimlere karşı öfkemizi diri tutmalıyız.” dedi

Dünyanın Gazze’de yaşanan zulme sessiz kaldıkça zulmün daha da katmerleşeceğini belirten İslam; “Modern çağın vahşi yüzünü görüyoruz. Vicdanlar kor ateş oldu. Mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık ne söz yetiyor ne kelam. Dünya bu zulme yine sessiz kaldıkça zulüm daha da katmerleşmektedir. Zulümle abat olunmaz, elbet bir gün hesap verecekler. Ancak; hiçbir kutsalı, kuralı, kaideyi ve ölçüyü tanımayan modern çağın vahşi yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Bu zulüm karşısında İslam ümmetinin sorumluluğu açıktır: Filistin'in müdafaası, yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın görevidir. Müslüman yöneticiler ve halklar, Gazze'ye siyasi, askeri, ekonomik ve insani her türlü desteği vermekle mükelleftir. Gençler, işgalcinin ve onun destekçilerini iyi tanımlamalı ve bu bilinç diri tutulmalıdır. Müslüman âlimler, minberlerini Gazze'nin sesi yapmalı, ümmeti uyandırmalı ve sessiz kalan yöneticileri, zalimleri ve işbirlikçileri ifşa etmelidir. Tarih, bu süreçte kimin zalime destek olduğunu, kimin mazluma sahip çıktığını unutmayacaktır. Bu katliamlar karşısında en büyük silahımız hiç şüphesiz boykottur. Ateşkes döneminde boykot gündemden düştü. Oysa zalim Siyonistler katliamdan vazgeçmediler. Bize düşen en önemli sorumluluklardan biri de boykotu gündemden düşürmemektir. Bu zalimlere aldığımız ürünlerle destek olmayalım. Tuttuğumuz oruçları ziyan etmeyelim. Siyonist Israil ve katil ABD'nin ortak saldırılarında sahurlarını yaparken yanarak şehit edilen kardeşlerimize, katledilen bebeklere, çocuklara, kadınlara karşı sesimizi yükseltmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Gazze ve Filistin için duaların eksik edilmemesi gerektiğini dile getiren İslam;

“Dualarımızı eksik etmeyelim. Meydanları boş bırakmayalım. Çocuklarımıza ve nesillerimize Mescid-i Aksa şuurunu vermeye gayret etmeliyiz. Gazze halkına sesleniyoruz: Sabır ve direnişiniz, ümmetin onurudur. Allah'ın yardımı sizinle beraberdir. Sizi Rabbimize ve direnişinize olan inancımıza emanet ediyoruz. Zafer, muhakkak ki sabredenlerindir. İzzeti kuşananlara selam olsun. Zalimlerin karşısında dik duranlara selam olsun. Mazlumların safında yer alanlara selam olsun. Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci kalmayanlara selam olsun.” ifadelerini kullandı

Basın açıklamasının ardından Gazze’de yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler için dua edildi.