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Diyarbakır'da bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, organize suç gruplarına ve silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübüne operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, duvar içinde özel bir bölmeye gizlenmiş kalaşnikof marka otomatik tüfek, tüfeğe ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi, iş yeri sahibi A.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.