Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, geçici görevlendirmelerin kalıcı hale getirildiğini belirterek, "Geçici görevlendirmelerin meri mevzuatta süreleri bellidir. Bizim de tabii olduğumuz mevzuata göre görevlendirmeler altı aydan uzun olamaz zira, MEB ve MEB'e bağlı kurumlar içinde görevlendirmeler genellikle bakanlıkça 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine, valiliklerce de İl İdaresi Kanununun 8/c maddesine dayanılarak yapılmaktadır" dedi.

Geçici görevlendirmelerin meri mevzuatta sürelerinin belli olduğunu, mevzuata göre görevlendirmelerin altı aydan uzun olamayacağını, MEB ve MEB'e bağlı kurumlar içinde Görevlendirmeler genellikle bakanlıkça 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine, valiliklerce de İl İdaresi Kanununun 8/c maddesine dayanılarak yapılmakta olduğunu kaydeden Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Tuba Üreyen, "Artık karar verin.. Geçici mi kalıcı mı görevlendirme" diyerek tepki gösterdi.

Geçici görevlendirmenin bir yılda 6 ayı geçemeyeceğini hatırlatan Tuba Üreyen, "Geçici görevlendirmelerin meri mevzuatta süreleri bellidir. Bizim de tabii olduğumuz mevzuata göre görevlendirmeler altı aydan uzun olamaz ziraa, MEB ve MEB'e bağlı kurumlar içinde Görevlendirmeler genellikle bakanlıkça 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine, valiliklerce de İl İdaresi Kanununun 8/c maddesine dayanılarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Geçici görevlendirmelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'n de kalıcı hale getirildiğini dile getiren Tuba Üreyen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçici görevlendirmelerde 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1.maddesindeki; "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." hükümlerine aykırı hareket edilerek, geçici süreli görevlendirmeler sürekli hale getirilmektedir.

İdarelerin memurların geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir. Geçici görevlendirilmelerde kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak amaçlanmamalıdır.Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme İşleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve varoluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır.Valilikler artık bu tip uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Her personeline eşit mesafede durması gerekirken bir takım kişilere imtiyaz tanınması, kişiye özel atama ve görevlendirmelerin yapılması artık Valilikler tarafından yapılan olağan işler haline gelmiştir. Geçici görevlendirmeler İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kalıcı hale getirilmiştir. Bunun bir benzeri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge biriminde görevlendirilenler için de geçerlidir. Ar-Ge biriminde görevlendirilenlerden bazıları kadroları başka kurumlarda, hatta başka ilçelerde olmasına rağmen kimisi 6 yıl kimisi 7 yıl görev yapmakta kendi kadrolarının olduğu kurumlara ise başka öğretmenler görevlendirilmektedir. Hal böyle iken geçici görevlendirmelerin kalıcı hale gelmesiyle birçok öğretmen mağdur edilmiş, öğretmenler geri dönüşü olmayan zararlara uğramış ve kamu zararı da ortaya çıkmıştır. Eğitim-İş Sendikası olarak defalarca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü uyarmamıza rağmen kurumumuzda maalesef keyfi uygulamalar devam etmektedir.

30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı başbakanlık genelgesinde "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır" denilmektedir.Başbakanlık genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş raporlarına rağmen müdürlüğümüzdeki Şube Müdürleri ve bünyesinde bulunan Ar-Ge birimindeki öğretmenler halen görevlerine devam etmektedir.Kurumlar kanunlara ve meri mevzuata uygun yönetilmez ise keyfiyet ortaya çıkar ki bu durum hukuk dışı yönetime dönüşür.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 14/08/2017 tarihli 2017/22 nolu genelge aslında yapılması gerekenleri net bir şekilde tarif ederek adeta yol haritası çizmiştir.

Bu genelgede'Öğretmenler zorunlu olmadıkça öğretmenlik dışındaki işleri yürütmek için geçici olarak görevlendirilmeyecektir.' denilmektedir. Şimdi Çorum İl Milli Eğitim'e soruyoruz. Hangi zorunlu haller var ki adeta İl Milli Eğitim geçici görevlendirme cennetine dönüştürülmüştür.İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Başbakanlık genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş raporlarına uygun hareket etmesini ve gereğini yapmasını bekliyoruz.Eğitim-İş olarak; Cumhuriyet ve emek mücadelemizin yanında kurumlardaki usulsüzlüklerle de mücadelemizi sürdürmede kararlıyız. Buradaki amacımız Cumhuriyet kurumlarını yıpratmak değil eskisi gibi kurumlarımızın ilgili kanunlara ve meri mevzuata uygun yönetilerek güvenilir kurumlar haline getirilmesine yardımcı olmaktır. Yönetmelik'in 5'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır." (Haber Merkezi)