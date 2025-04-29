İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, proje faaliyetleri ve araştırma çalışmalarını sunmak üzere Alaca Çocuk Araştırmaları Sempozyumunda buluştu.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu ve Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Alaca Çocuk Araştırmaları Sempozyumu (AÇAS), tamamlandı.

8 farklı şehirden katılımın olduğu sempozyumda 33 öğrenci projesinin bildirileri sunuldu.

Sempozyumun açılışında konuşan Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm, “Bugün burada bir araya gelmiş olmamız, yalnızca bir bilim etkinliğinin başlangıcı değil; aynı zamanda çocuklarımızın düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri yönünde hep birlikte attığımız anlamlı bir adımdır” dedi.

Sempozyuma Çorum, Yozgat, Sinop, Osmaniye, Kocaeli, Kütahya, Muğla ve Amasya’dan genç araştırmacıların katıldığını ifade eden Özüm, katılımcılar tarafından 33 bildirinin sunulacağını söyleyerek şunları kaydetti:

“Bu projeler yalnızca birer akademik çalışma değil; aynı zamanda gençlerimizin hayal gücünü, merak duygusunu ve çözüm üretme kapasitelerini bizlere yansıtan birer vizyon belgesi olacaktır. Öğrencilerimizin bu projeleri hayata geçirmesinde rehberlik eden öğretmenlerimizi, destek olan velilerimizi ve kuşkusuz bu programın yıldızları olan sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hitit Üniversitesi olarak, çocukların bilime yönelmesini sağlayan, özgüvenlerini artıran ve onları geleceğe hazırlayan bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise “Bugün burada, öğrencilerimizin emek vererek hazırladıkları projeleri sunacakları, çocuklar üzerine yapılan bilimsel çalışmaların paylaşılacağı ve fikir alışverişine olanak sağlayacak çok kıymetli bir etkinliğin parçasıyız. Çocuklarımızın gelişimi, eğitimi ve hakları konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen bu sempozyum, üniversitemizin toplumsal katkı misyonunu da en güzel şekilde yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Baykam, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Unutmayalım ki çocuklara yönelik yapılan her çalışma, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu sempozyumun sadece akademik bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç oluşturma yönünde de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da geleceğin mimarları çocuklarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bilimin, araştırmanın ve merakın çocuklarımızla buluştuğu bu özel günde, ilçemizin ev sahipliği yapması bizler için büyük bir onurdur. Bu projeleri hazırlayan öğrencilerimizi, onları yönlendiren öğretmenlerini ve bu sürece destek veren ailelerini gönülden tebrik ediyorum” şeklinde kaydetti.

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak gelen Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Araştırarak gelişen genç olmak” konusunda sunum yaptı. (Haber Merkezi)