Çorum Genç Memur-Sen İl Başkanı Mücahid Savurgan görevi Yahya Kuas'a devretti. Çorum Genç Memur-Sen İl Başkanlığı için görev devir teslimi yapıldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş yaptığı konuşmada, "İlim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu gençlik, şiarıyla kurulan, sendikacılığın okulu Genç Memur-Sen'imizde 2 yıldır sorumluluk üstlenen Mücahid Savurgan başkanımız bayrağı Yahya Kuas başkanımıza devretti. Genç Memur-Sen İl Başkanı olarak üstlenmiş olduğu sorumluluk ve başarılı çalışmaları için Mücahid Savurgan kardeşimize ve yönetimine teşekkür ediyor, bayrağı devralan Yahya Kuas kardeşimize ve yönetimine üstün başarılar diliyoruz” dedi.