Çorum Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı “En Baba Kamp” renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal Belediyecilik alanında faaliyetlerine aralıksız devam eden Çorum Belediyesi babaları çocuklarıyla birlikte Çorumlu Obası’nda ağırladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı etkinlikte babalar ve çocukları unutulmaz anlar yaşadı. Kampa katılan çocuklar oba içerisinde yer alan tüm etkinliklerden faydalanma imkânı bulurken, babalar da çocuklarına eşlik etti. Yüzlerce başvuru arasından çekilişle belirlenen 50 şanslı baba ve çocukları ateş başına canlı müzik eşliğinde eğlenirken, düzenlenen yarışmalarda da kıyasıya mücadele etti.

Geleneksel hale getirdikleri Anne-Çocuk kampı ve En Baba Kamp’a gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Aşgın obanın kapasitesi gereği sadece 50 babayı çocuklarıyla birlikte ağırlayabildiklerini dile getirdi.

Başkan Aşgın “Yoğun iş temposunda çalışan babalarımızın çocuklarına zaman ayırabilecekleri ve birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmak istedik. Onları bir araya getirebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kültür-Sanat anlamında, Sosyal Belediyecilik anlamında organizasyonlarımız, faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

Başkan Aşgın, kamp etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren baba ve çocuklarına da hediyelerini takdim etti.