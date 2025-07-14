Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu çocuklar ve gençler için harika bir organizasyona imza atmak üzere Çorum'a geliyor.

Geleneksel Oyun Tırı yarın Kadeş Meydanında Çorumluların hizmetinde olacak.

Birbirinden eğlenceli geleneksel oyunları barındırdığı oyun tırıyla geçtiğimiz aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirleri sonrasında ise çeşitli illeri dolaşarak çocuklar için oyun şenlikleri düzenleyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu unutulmaz bir oyun şöleni yaşatmak için bu kez rotayı Çorum'a çevirerek Çorum halkıyla kucaklaşıyor.

"Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz." diyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus; ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Çorum halkını bu güzel şenliğe davet ediyor.

Geleneksel Oyun tırı yarın saat 12 ile 18 saatleri arasında Kadeş Barış Meydanında Çorumla buluşuyoruz. Geçmişin ihtişamını, geleceğe taşıyor.