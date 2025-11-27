Gelişim Ligi U 14 ve U 15 takımları haftayı çifte galibiyet ile kapatarak play-off yolundaki avantajlarını artırarak devam ettirdiler.

Çorum FK U 14 takımı evinde konuk ettiği Kastamonuspor’u 2-0 yenerek dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini alarak liderliğini açık ara sürdürdü. Çorum FK 25 puanla ilk sırada yer alırken en yakın rakibi Düscespor’un dokuz puan farkla yerini korudu.

U 15 kategorisinde ise Çorum FK son haftalardaki çıkışını Kastamonuspor önünde son dakika golü ile sürdürdü. Son dakikalara geriye düşdüğü maçta rakibini 4-3 yenen Çorum FK yedinci galibiyetini alarak puan sıralamasında ikinci sıraya kadar yükseldi.

Grupta Düzcespor liderliğini devam ettirirken Kastamonuspor, Boluspor ve Ereğli Belediyespor takımlarıda play-off iddilarını devam ettirdiler.

Çorum FK U 14 ve U 15 takımları pazar günü grupta iki kategoride de play-off iddiası bulunan Boluspor ile deplasmanda karşılaşacaklar.