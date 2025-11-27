Mimar Sinanspor Gençlik Gelişim Sorumlusu Sadık Tahir Bıyıkoğlu, sporcularının aklının karıştırması nedeni ile sporcusuna engel olduğu için çıkartılan söylemleri anlamakta güçlük çektiğini belirterek ‘Ne sözlü nede fiziki bir müdahele olmamıştır ancak ASKF Başkanı kötü niyetini ‘‘Bunların kurslarını kapattım ya tüm karın ağrıları ondan’ diyerek açıkca ortaya koymuştur’ dedi.

Bıyıkoğlu hakkında yayınlanan kınama mesajları üzerine böyle bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek ‘Vefaspor ile Mimar Sinanspor U 14 takımları arasındaki maç centilmence başladı ve aynı güzellikte sona erdi hiç bir sorun yaşanmadı. Sporcularda maç sonunda birbirlerini tebrik ederek sahadan ayrılacakları sırada ASKF Başkanı tarafından ‘Kaleci gel bakayım buraya’ seslenerek yanına çağırmış bende ‘Kimsenin ayağına gitmeyeceksin’ dedim ve engel oldum.

Bu söylemime tepki gösteren ASKF Başkanı ‘Ne yapıyorsun tebrik edeceğim sen ne karışıyorsun’ sözler etmiş ve ortamı germiştir. Benim sporcuyu engelleme sebebim kendisinin geçmişte kendisinin sporcu transferinde scaout ekibi gibi davranması ve sporcularımızın kafalarını karıştırması olmuştur.

:Bu olay sonrasında iddia edildiği gibi benim fiili saldırıda bulunduğuma dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Ne fizikse l bir temasım nede ağzımdan küfür çıkmıştır. Aksine kendisi sporcu velimize küfür etmiş buna olay yerinde bulunan 40-50 kişilik grup şahitlik etmiştir.

ASKF Başkanının ‘Bunların kurslarını kapattım ya tüm karın ağrıları ondan’ diyerek kulübümüze ve şahsıma yönelik kin ve nefret duygularını açıkca ortaya koymuştur. Geçimini spordan sağlayan kişilerin ekmeği ile oynadığını bizzat itiraf etmiştir. Kulübümüzün belediye imkanlarını kullandığına dair beyanları tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin ASKF Başkanı olmadan önce kulüp başkanı olduğu dönelde hangi imkanlardan faydalandığı tüm spor camiasının malumudur.

Bu olayda biz hatalıyız desek bile bu olaydan önce üç yıl içinde üç farklı kulüp velisi ile ve beş farklı antrenörle toplam sekiz tartışma yaşamış olması sorunun hep karşı tarafta olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benim şahsıma ait bilgilerini başkalarına şikayet konusu yapması hem etiğe hem de bulunduğu makama yakışmamaktadır. 10 yaşından buyana Çorum futbolunun içinde olan birisi olarak sporcu, antrenör ve ASKF Yönetim Kurulu üyesi olarak amatör futbola elimden geldiğince hizmet verdim. Bu sürede iki yıl önce bir hakem arkadaşla yaşadığım olay dışında camianın hiç bir kurumu ve kişisi ile tartışma yaşamadım. ASKF’nin saygınlığını bilen birisi olarak bugün tarafıma kanıma yayınlayan kişilerin geçmişte neler söylediğini ve neler yaptığını söylediklerini gaye iyi bilmekteyim’ dedi.