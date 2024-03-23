Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonu beş maça çıkacak.

Kırmızı siyahlılar bugün U 17 ve U 19 takımları Devane sahasında Karaman FK ve Alanya Kestelspor’u konuk ederken U 16 takımı ise Tümosan Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

U 14 ve U 15 takımları ise yarın Konyaspor deplasmanında.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde grup birinciliğini daha önce garantileyen Ahlatcı Çorum FK bugün sezonun evindeki son maçında Karaman Futbol Kulübünü konuk edecek.

Devane sahasında saat 14’de başlayacak bu maç öncesinde Çorum FK 44 puanya en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda.

Karaman FK ise 20 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Maçı Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Erdal Uncuer yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Nezgidar Abukan.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde ise Çorum FK bugün evinde Armoni Alanya Kestelspor’u konuk edecek.

Grupta ilk iki şansını önceki haftalarda kaybeden kırmızı siyahlı takım Alanya Kestelspor ile saat 12’de Devane sahasında karşılaşacak.

Çorum FK grupta 30 puanla üçüncü sırada bulunurken Alanya Kestelspor ise 16 puanla beşinci sırada.

Tümosan Konyaspor ileAhlatcı Çorum FK U 19 takımları ise bugün saat 12’de Cumhuriyet Çim sahada karşılaşacaklar.

Konyaspor liderin bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunurken Çorum FK ise 9 puanla son sırada bulunuyor.

Maçı Buğra Özdemir yönetecek yardımcılıklarını ise Göksel Keskin ve Semiye Demir yapacak.

U 14 ligi 6. grupta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK yarın Tümosan Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

Tümosan Konyaspor 13 maçta topladığı 34 puanla iki maç eksiği ile grubun gizli lideri durumunda.

Ahlatcı Çorum FK ise 15 maçta 17 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yan Sahalar 2 noluda saat 11’de oynanacak maçı Halil İbrahim Güzveli yönetecek yardımcılıklarını ise Mehmet Özdil ve Murat Balıkçı yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler.

Tümosan Konyaspor 13 maçta 12 galibiyet ve bir mağlubiyet ile 36 puanla açık ara grupta lider durumda bulunuyor.

Çorum FK ise 15 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik ile 11 puanla altıncı sırada.

Maçı Mehmet Özdil yönetecek yardımcımlıklarını ise Halil İbrahim Güzveli ve Murat Balıkçı yapacak.