Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK hafta sonunda dört kategoride puan mücadelesi verecek.

Kırmızı Siyahlı takım üç maçı deplasmanda bir maçı ise evinde oynayacak.

Çorum FK U 17 takımı bugün saat 12’de Devane sahasında Ispartaspor’u konuk edecek u 19 takımı ise Çankayaspor ile bugün 12’de deplasmanda karşılaşacak. Yarın ise U 14 ve U 15 takımları Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haftanın ilk maçında Ahlatcı Çorum FK bugün saat 12’de Gölbaşı Mogan sahasında Çankayaspor ile karşılaşacak.

Ligde ikinci devrenin 13. hafta maçı öncesi Çorum FK on maçta topladığı 12 puanla altıncı sırada yer alırken Çankayaspor ise 11 maçta 11 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Maçı Mahir Erdem Herdem yönetecek yarımcılıklarını ise Emirhan Coşkun ve Mehmet Akif Doğrusuz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Pilavcık.

Bugün saat 12’de Devane sahasında Çorum FK U 17 takımı ile Isparta32spor takımları karşılaşacak.

İkinci devrenin 10. haftasında oynanacak bu maç öncesinde Isparta32spor takımı yedi maçta 15 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ise 8 maçta 6 puanla beşinci sırada bulunuyor. Maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Erdal Uncuer yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahar Çakıcı.

Çorum FK U 14 ve U 15 takımları ise yarın Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın saa 13’de Hasan Dogan Tesisleri sahasında oynanacak maç öncesi Çorum FK topladığı 21 puanla beşinci sırada bulunuyor. Ev sahibi Kastamonuspor ise 7 puanla sekizinci sırada,.Maçı Berk Çevik yönetecek yardımcılıklarını ise Harun Berkan Tarak ve Elif Sude Emeksiz yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 15’de ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecek. Ligde 12 maç sonunda Çorum FK topladığı 22 puanla dördüncü sırada yer alırken Kastamonuspor ise 9 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Maçı Harun Berkan Tıraki yönetecek yardımcılıklarını ise Berk Çevik ve Edanur Bilici yapacak.