Gelişim Liginde Çorum FK U 16 ve U 17 takımları evinde Talas Belediyespor’u iki kategoride de yenerek geçen hafta kaybettiği maçları telafi etti.

Ligde geçtiğimiz hafta Alkulaspor deplasmanında Çorum FK U 16 ve U 17 kadroları puansız ayrılmıştı,

Cumartesi günü Devane sahasında konuk ettiği ilk maçta Çorum FK U 16 kadrosu rakibi önünde çok zorlu geçen mücadeleyi son beş dakikada Demir ve Celal’ın attığı gollerle 2-0 yenerek haftayı üç puanla tamamladı.

Bu maçın ardından oynanan iki takım arasındaki U 17 maçında ise ilk yarısı büyük bir mücadeleye sahne oldu ve 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Çorum fK Çınar Temir’in iki Adem Efe’nin golleri ile maçı 3-1 kazanarak zirveye ortam olmayı devam ettirdi.