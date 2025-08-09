Çorum Barosu'nda görevli avukatlar Candan Semiz ve Furkan Ulu düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Nurşen-Ali Semiz çiftinin kızları Avukat Candan Semiz ile İl Emniyet Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru Mustafa Ulu ve Sevda Ulu çiftinin Avukat oğulları Furkan Ulu, Altınkaya Arena Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle birlikteliklerine evet dedi.

Avukat çiftin düğün merasimine, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı, yakınları avukat ve polis dostları katıldı

Törende Candan ile Furkan çiftinin nikahını ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kıydı.

Genç avukatların özel gününde Semiz ve Ulu aileleri misafirlerle yakından ilgilenirken, davetliler ise gecenin geç saatlerine kadar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.