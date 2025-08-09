Çorum’da 2025 yılı yağlık ayçiçeği hasadının ilk ürünü Çorum Ticaret Borsası’nda satışa sunuldu.

Merkeze bağlı Yoğunpelit köyü üreticilerinden Erdal Suluk, yeni sezonun ilk yağlık ayçiçeği ürününü borsa salonuna getirerek satışını gerçekleştirdi.

Ticaret Borsası salonunda yapılan açık artırmada, Erdal Suluk’un getirdiği ürün 27,02 TL kilogram fiyatıyla alıcı buldu. Bu satış, 2025 yılı hasat sezonunun da resmen başlamasını simgeledi.

Çorum Ticaret Borsası yetkilileri, ilk ürün satışının üreticiler için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, yağlık ayçiçeğinde piyasa fiyatlarının önümüzdeki günlerde arz-talep dengesi doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.