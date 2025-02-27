İskilip'e bağlı Örübağ köyünde yaşayan genç çiftçi yaptığı evlilik teklifi ile sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Cihat Ayva nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Tarlaya traktörüyle "Benimle Evlenir misin?" yazan Cihat Ayva, planladığı sürprizini göstermek için nişanlısı Ayşe Nur'u tarlaya getirdi.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen nişanlısı bir süre sonra "Evet" yanıtı vererek teklifi kabul etti.

Cihat Ayva; "İskilip Örübağ köyünde çiftçiyim. Nişanlıma nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm sonra aklıma tarlaya traktörle 'Benimle Evlenir misin?' yazmak geldi. Nişanlım bu teklifi beklemiyordu çok şaşırdı ve sonrasında evet yanıtı verdi. Mutluyum, Yaza düğünümüz olacak inşallah." dedi.