Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’ın oğlu Ömer Faruk Kahraman ile Mustafa Ekici’nin kızı Fatma Deniz’in düğünlerinde, yalnızca mutluluklarıyla değil, anlamlı bir dayanışma çağrısıyla da dikkat çekti.

Anitta Otelde düzenlenen düğünde, düğün davetiyelerinde davetlilerden çiçek göndermeleri yerine Gazze’deki aşevlerine ve yine Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Türk Kızılay’ına bağış yapmaları istendi. Davetiyelere bu doğrultuda Kızılay’ın bağış hesap numarası da eklendi. Bunun neticesinde çok ciddi bir bağış kazanımı elde edildi.

Ömer Faruk ve Fatma Deniz çiftinin bu örnek davranışı, davetlilerden ve kamuoyundan takdir topladı. Sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkaran uygulamanın, benzer organizasyonlara da örnek olması bekleniyor.

Kızılay Çorum Şubesi yönetimi de Kahraman ve Ekici ailelerini ve genç çiftleri tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.