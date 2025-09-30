Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Yağlı Güreşlerde Başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı. Pazar günü yeni yapılan Güreş sahasında düzenlenen yağlı güreşlere Türkiye genelinde tüm boylarda yaklaşık 500 civarında pehlivan mücadele etti.

Kırkpınar Güreşlerinde başpehlivanlık almış çok sayıda güreşcinin kol bağladığı güreşlerde başın final maçında Mustafa Taş finalde İsmail Koç’u yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Müsabakaları Vali Ali Çalgan, Milliyetci Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Milliyetci Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İlçe Belediye Başkanları ile çok sayıda davetli ile güreş sever müsabakaları izledi.

Baş güreşlerinde ise kürsüye Antalya’lı pehlivanlar ambargol koydu, Sıralamada ilk sekiz içindeki pehlivanların altısı Antalya’dan oldu. Çok sayıda Kırkpınar Başpehlivanının mücadele ettiği baş görüşlerinde finale Antalya’dan Mustafa Taş ile İsmail Koç çıktı. Büyük bir mücadeleye sahne olan final maçında rakibine üstünlük kuran Mustafa Taş birincilik ödülünü ve altın kemeri kazanırken İsmail Koç ikinci oldu. İsmail Balaban’ın üçüncü olduğu güreşlerde Yusuf Can Zeybek ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Minik 1 : 1. Miraç Sezai Abay (Çankırı), 2. Eymen Ege Yalçın (Çorum), 3. Berat Kılıç (Samsun), Mehmet Talha Ulucan (Çorum), Minik 2: 1. Mehmet Emin Kayacan (Çankırı),y 2. Berat Eymen Aydos (Çankırı)ş, 3. Alperen Arslan (Çorum), Ahmet Alp Arslan (Çorum). Ayak Boyu: 1. Erdem Topal (Çorum), 2. Mert Ziya Köksal (Samsun), 3. Yiğit Özer Aker (Manisa), 4. Mehmet Can Işık (Kocaeli). Tozkoparan: 1. Hasan Şentürk (Çorum), 2. Yusuf Sayıcı (Antalya), 3. Mehmet Yunus Karınca (Çorum), 4. Taha Taşcı (Çorum).Teşvik2: 1. Ertuğırul Murat Çelebi (Çankırı), 2. İsa Mert Sezer (Samsun)ş, 3. Arslan Meriç ikiz (Samsun), Ali Enes özdin (Samsun). Teşvik1: 1. Sefa Dölcü (Çorum), 2. Ramazan Çukurören (Çorum), 3. Erdel Bakşı (Çankırı), Tolga Güçer (Sinop), Küçük Orta Küçük Boy: 1. Yunus Can Küçük (Çorum), 2. Batuhan Şahin Laik (Çorum), 3. Enes Kalkan (Çorum), Emin Çakmak (Muğla). Düste Büyük Boy: 1. Ahmet Akbay (Çankırı), 2. Ozan Müslüm Anaç (Sinop), 3. Musa Can Avcı (Samsun), Harun Uysal (Çorum). Deste Orta: 1. Fatih Çelik (Çankırı), 2. Yunus Sancak (Samsun), 3. Gökhan Yıldırım (Samsun), Ömer Faruk Öztürk (Amasya). Deste Küçük: 1. Buğrahan Topcu (Ankara), 2. Selahattin Efe Demircan (Samsun), 3. Ahmet Arda Cengiz (Manisa), Efe Kadir Tophan (Amasya), Küçük Orta Büyük: 1. Tansel Can Örtücü (Çorum), 2. İbrahim Şamil Özak (Ankara), 3. Mürsel Kaya (Amasya), Mikail Eser (Ankara). Büyük Orta: 1. Doğan Yılmaz (Konya), 2. Şevket Can (Antalya), 3. Suat Süren (Balıkesir), Cemal Cumhur (Muğla). Baş Altı: 1. Eren Kalkan (Ankara), 2. Rasim Saraç (Çorum), 3. Fatih Erdin (Ankara), Ömer Faruk Kaymak (Ordu).