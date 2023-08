Tahmini Okuma Süresi: dakika

TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç girişimcilerin her zaman yanında olduklarını belirtem Başaranhıncal; “Yeni kuşak girişimcilerimiz gelecekte sektörlerinde söz sahibi olarak ekonomimizin can damarı işletmeleri bir önceki kuşaktan devralarak geliştirip büyütecek gençlerimizin daima yanındayız; onlara geleceklerini şekillendirmelerinde yol gösterici olmaya devam edeceğiz. Çorum’un hem sanayisinin gelişmesine hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, işsizliğin azaltılması ile yeni iş alanlarının oluşmasına olanak sağlamaları ve ekonomiye dinamizm katmaları sebebiyle genç girişimcilerimiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok değerli buluyorum ve tüm imkânlarımızla onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Genç girişimci kardeşlerimiz yapacakları etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Oda olarak bizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirttik. Genç girişimcilerimize toplumun her kesiminden destek olunması ile ilimizin, ülkemiz genelinde daha da tanınır hale gelmesine büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin her alanda aktif bir şekilde yer alması en büyük önceliğimiz. Oda olarak bu konuda büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sizlerin ticaret hayatında yer almanız, ülke ekonomisine katkıda bulunmanız ve hem Odamızı hem de bölgemizi temsil etmeniz bizler için büyük bir gurur. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum”dedi.