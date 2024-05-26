Önceki dönem AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan'ın oğlu Çorum Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özdoğan, Beyza Uzunboy ile dünyaevine girdi.

Dün akşam Yıldız Park Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Özdoğan ve Uzunboy aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın genç çiftin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.