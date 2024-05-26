Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada hükümetin açıklamadığı tasarruf tedbirlerine tepki gösterdi.

“Neye göre kime göre tedbir bilen yok. Bakıyoruz lüks binalar kiralanıyor, lüks araçlar kiralanıyor sorulduğu zaman önceden yapıldı. Sayın Bakan siz Bakan olalı 3 gün mü oldu” diyerek açıklamasına başlayan Ahmet Damar, “Şatafatta gösterişte tasarruf olmaz diyorsunuz ama emeklide olur diyorsunuz. Göz boyamak için 2-3 aracı gösterdiniz ama kiralamaların sözleşmelerini yaptıktan sonra tasarruf tedbirlerini açıkladınız. Bu nasıl lahana turşusu nasıl perhiz. Vekil maaşlarını düşürün 3-5 maaş alanların maaşlarını düşürün. Göçmenlere durun deyin Türkiye’yi yol geçen hanından kurtarın ve göçmenlere harcadığınız paraları vatandaşa harcayın. Şimdide vergi kaçaklarını ihbar edenlere %10 prim çıkarıyorsunuz. Vatandaşın ekmeğine göz diktiniz. Esnaf zaten vergisini veriyor. Dünyanın en tüksek vergi ödeyen ülkesiyiz. Sizler yandaş firmaların trilyonlarca silinen vergisini tahsil edin yeter bu ülkeye.

Yıllarca SSK ve Bağ-Kur ödeyen emekliyi, esnafı mahkûm ettiniz şimdi esnafı mahkum etmenin peşindesiniz” dedi. (Haber Merkezi)