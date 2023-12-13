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Geçirdiği astım krizi sonucu 24 yaşında hayatını kaybeden Meliha Urlu, Çorum'un İnalözü Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir dönem Fransa Türk Federasyon Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Çorumlu hemşehrimiz Harun Urlu'nun kızı Meliha Urlu'nun ani vefatı, büyük üzüntü yarattı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Meliha Urlu, İnalözü Köyü’nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.