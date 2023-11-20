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Sungurlu'da yaşayan 28 yaşındaki genç kız geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çayan köyü nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Didem Özkara, 2 gün önce aniden rahatsızlanması sonucu Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada zatürre teşhisi ile müşahede altına alınan genç kız, daha sonra kalp krizi geçirdi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavisi devam eden ve akşam saatlerinde fenalaşan 28 yaşındaki Özkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesinin Çayan köyünde defnedileceği öğrenildi.