Okul Sporları Yıldız Erkekler Serbest Güreş il birinciliği yapıldı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 85 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda yıldız erkekler güreş il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

38 KG: 1. Abdülhamit Çeker, 2. Emirhan Karabıyık, 3. Alperen Bolat, 3. M. Kaan Karaca. 41 KG: 1. Taha Bozkuş, 2. Eren Kocadaş, 3. Mehmet Doğru, 3. Eren Çam, 44 KG: 1. Y. Berat Aktaş, 2. Enes Yasin Kalender, 3. M. Emin Atak, 3. Fahrettin Acı. 48 KG: 1. Hasan Şentürk, 2. Akın Öz, 3. Metehan Karakuş, 3. Y. Efe Karakuş. 52 KG: 1. Emirhan Gül, 2. M. Talha Karabıyık, 3. Enes Karaca, 3. M. Atıf Kekeç, 57 KG: 1. Osman Efe Yıldırım, 2. Batuhan Özkaya, 3. Abdulkadir Elmacı, 3. Batuhan Taşkaldıran. 62 KG: 1. M. Ali İltir, 2.E. Arif Çataloğlu, 3. Yiğit Yeşeriroğlu, 3. A. Tuğra Soyer. 68 KG: 1. T. Mert Özboyacı, 2. Esat Topal, 3. M. Utku Uraç , 3.İshak Navruz, 75 KG; 1. Veysi Yaman, 2. Y. Emir Yıldız, 3. M. Seyit Karakaş, 3. Muzaffer Kurt. 85 KG: 1. Bedirhan Aktaş, 2.M. Anıl Karakaş, 3.Onur Genç, 3. M. Enis Karaca, 100 KG: 1. Furkan Altuntaş, 2. Mehmet Efe Tetik, 3. Arif Eraslankılıç, 3. Emirhan Kılıç

İl birinciliği sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Sıkletlerinde şampiyon olan sporcular gruplarda Çorum’u temsil edecekler.