Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan Özgün Baskı Resim Sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Doç. Dr. Gülay Karakuş’un yürütücülüğünde gerçekleştirilen sergide, 46 öğrencinin özgün baskı teknikleriyle hazırladığı toplam 90 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Genç sanatçı adaylarının özgün baskı teknikleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Serginin açılış törenine Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bugün burada genç sanatçı adaylarımızın büyük emek ve yetenekle ortaya koydukları eserleri görmek bizleri son derece mutlu etti. Çorum Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerin artarak sürmesini diliyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Sergi, 10 Mayıs’a kadar Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde ziyarete açık olacak.