Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, inşaat projelerinde usulsüzlük iddialarının ardından başlatılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye Meclisinin mayıs toplantısında yaptığı değerlendirmede konuyu titizlikle takip ettiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bizim ve yetkili kurumların bilgilendirmelerinin dışındakilere lütfen itibar edilmesin. Analizle ilgili çalışmamız son aşamasına geldi. Üniversiteyle dün akşam görüştüğümüzde de en fazla iki hafta içerisinde neticelendireceklerini ifade ettiler. Hemşehrilerimiz sadece şundan emin olsunlar; Biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Biz her zaman o daireleri satın alan kıymetli kardeşlerimizin yanındayız. Sabırlı olsunlar titiz bir şekilde bize emanet edilen tüm kamunun hakkını gözeterek, adaletli, hakkaniyetli, ilkeli, etik, nihayi sonucu alacağız. Bunu da bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konu bizim yakın takibimizdedir. En ufak şekilde kimsenin haksızlığa hukuksuzluğa adaletsizliğe uğramadığı neticeyi hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.