Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü Akademik Sorumlusu Öğretim Görevlisi Sefa Üzbey ile kulüp üyelerini makamında kabul etti.

TEMA Vakfı Çorum İl Temsilcisi Semra Soysal Şahin ve kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Genç TEMA gönüllüsü öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Şubat ayında gerçekleştirilecek olan "Suyun İzinde" adlı etkinliğe Vali Çalgan’ı davet ettiler.

Vali Ali Çalgan, su varlıklarının önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırlayan TEMA Vakfı gönüllülerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Suyun sınırsız bir kaynak olmadığının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çalgan, “Unutulmamalıdır ki, her damla suyun kıymeti büyüktür ve su tasarrufu yapmak hem çevremizi hem de gelecek nesilleri korumak için atılacak önemli bir adımdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Verimliliği Seferberliği’nin başlatıldığını hatırlatan Vali Çalgan, “Su, tüm canlıların hayatını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Dünya üzerindeki su kaynakları, insanlık ve ekosistemler için kritik bir öneme sahiptir. Suyun verimli kullanılması, sürdürülebilir bir gelecek için giderek daha fazla önem kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

Su tasarrufu yapmanın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Vali Çalgan, su tasarrufunun hem kişisel hem de çevresel açıdan büyük faydalar sağladığını belirterek, evlerde, iş yerlerinde ve tarımda suyun verimli kullanılmasının, su kaynaklarının korunmasına yardımcı olduğunu; bu sayede suyun uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ve su krizlerinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

TEMA’nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini dile getiren Vali Çalgan, vakfın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ve hayata geçirdiği projelerle doğaya ve çevreye karşı farkındalık oluşmasında çok büyük katkılar sunduğuna dikkat çekti.

Ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine de vurgu yapan Vali Çalgan, ormanların, günümüzde yaşanabilir bir dünya ve insanlık için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, “Ormanlarımız geçmişten devraldığımız ve geleceğe devretmekle görevli olduğumuz en önemli hazinelerimizdir” ifadelerini kullandı.