ORKASİFED koordinasyonunda, Çorum Belediyesi iş birliği ve Çorum İŞKAD & Çorum GİAD ev sahipliğinde düzenlenen Genç ve Kadın Liderler Forumu, 16 Ağustos Cumartesi günü “Diyalog ve İlham Toplantısı” ile tamamlandı.

Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Baro Başkanı Turan Kalıpçı ve yerel yöneticiler katıldı.

Forum; gençlerin ve kadınların karar alma süreçlerine etkin katılımını güçlendirmeyi, girişimcilik ve liderlik ekosistemini görünür kılmayı hedefledi. Etkinliğin ana sloganı “İnançla atılan her adım, kaderi değiştirir” oldu.

Programda Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebru Gül Çömüz ve ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli’nin açılış konuşmalarının ardından “Genç ve Kadın Liderler Reels Kolajı” gösterimi yapıldı.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebru Gül Çömüz konuşmasında, “Bugün burada gördük ki; bazen cesaret, bazen fikir, bazen de dayanışma bir anahtar gibi önümüzdeki büyük kapıları açıyor. Gençlerimiz ve kadınlarımız, geleceğin en güçlü anahtarlarını ellerinde taşıyor. Bizlerde birlikte o kapıları açmaya devam edeceğiz” dedi.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli ise konuşmasında, liderliğin sadece yön vermek olmadığını, dinlemek-anlamak-birlikte üretmek ve ortak değerler etrafında birleşmekten geçtiğini vurgulayarak, “Ortak geleceğimizin temellerini birlikte atmak için bugünden kararlar almalı ve adımlar atmalıyız. Gençlerimizin heyecanı ve enerjisi ile kadınlarımızın vizyon ve cesareti birleştiğinde ortaya sadece güçlü bir liderlik değil, umut dolu bir gelecek çıkar” ifadelerini kullandı.

Program, “TR83 Genç ve Kadın Liderlik Bildirgesi”nin okunması ve toplu fotoğraf ile sona erdi.

Programın “Tek Masada 14 Hikâye–Söz Sizde” bölümünde katılımcılar somut öneri ve deneyimlerini paylaştı.

“Ortak Masa Diyaloğu: Karar Vericiler Ne Düşünüyor?” oturumunda yerel karar vericilerle doğrudan diyalog kuruldu. Milletvekili Tahtasız ile Belediye Başkanı Aşgın ise başarı hikayelerinden ziyade başarısızlık hikayelerinin de ilham niteliği taşıdığını belirterek, hedeflerine ulaşmada “vazgeçmemiş” olmalarının önemine değindi. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da, kadınların üretimde, yerel yönetimlerde, sanayide, iş dünyasında görünür olmalarının, ülkemiz ekonomisine ve gelişimimize büyük katkı sağladığını belirterek, genç ve kadın liderleri tebrik etti. Baro Başkanı Turan Kalıpçı ise avukatlık mesleğinin gençler arasında tercih edilmesinin önemi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Forumda, TR83 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) gençlerin girişimcilik ve liderlik potansiyelini görünür kılan “TR83 Genç ve Kadın Liderlik Bildirgesi” ilan edildi.

Bildirge, eğitim ve mentorluk, girişimcilik ekosistemini güçlendirme, yerel yönetimlerle etkileşim ve görünürlük başlıklarında somut hedefler ve çağrılar içeriyor.

Forumun hazırlık sürecinde 11–12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Genç ORKASİFED Gençlik Anketinin sonuçları da paylaşıldı.

Katılımcıların %54,55’i kendi işini kurma fikrini “her zaman” cazip bulurken, %56,49’u yeni fikirler üretmekten “her zaman” heyecan duyuyor.

(Haber Merkezi)