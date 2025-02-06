Çorum merkez Mollahasan köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Taş’ın torunu Sevcan Kaya, genç yaşta vefat etti.

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Mollahasan köyünden Mustafa Taş’ın torunu, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak köyünden Müslüm ve Ayten Kaya’nın kızları Sevcan Kaya, tedavi görmekte olduğu Uludağ Üniversitesi onkoloji bölümünde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Mollahasan köyünde toprağa verildi.