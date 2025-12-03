Liseli Genç erkekler Bowling’de şampiyonluğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı. Sekiz okul takımında 40 sporcunun mücadele ettiği genç erkekler Bowling de Cumhuriyet Anadolu Lisesi birincilik kupasının sahibi oldu.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen il birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandı ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci Mehmetçik Anadolu Lisesi üçüncü Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okulların kupa sporcuların ise madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Tertip Kurulu üyeleri verdi.