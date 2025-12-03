Ziraat Türkiye Kupası gruplarının kurası 5 Aralık cuma günü çekilecek. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası gruplarının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi,Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminde yarın oynanacak maçlarla sona erecek 4. tur maçları sonunda turu geçen 19 takım ile birlikte geçen sezon ilk beş içinde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rams Başakşehir ve Samsunspor mücadele edecek.