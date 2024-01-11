Okullararası Genç Erkekler Floor Curling İl Birinciliği sona erdi.

Gözden kaçırmayın Ceren Hasdemir Avrupa Şampiyonası kadrosunda

TED Koleji Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 11 okuldan 33 öğrenci katıldı.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Erkam Yıldırım, Ozan Dikimen ve Mahmut Eren Balcı’dan oluşan kadrosu ile mücadele eden Spor Lisesi şampiyon oldu.

Yiğit Gözübüyük, Emirhan Deniz ve Ömer Durgun’lu Mehmetçik Anadolu Lisesi kızların ardındani erkeklerde de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Ahmet Sefa Çetin, Ebubekir Demirci ve Hacı Ömer Aydoğmuş’dan oluşan kadrosu ile Bayat Şehit Osman Arslan Andolu Lisesi üçüncü, Arda Sarı, Buğra Aksoy ve Emre Sarı’lı Mimar Sinan Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasını kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.