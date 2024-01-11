CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'da 5 ilçe ve 1 belde belediye başkan adaylarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Tahtasız, parti meclisinin onayıyla Alaca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk, Boğazkale Belediye Başkan Adayı Duran Yazıroğlu, Kargı Belediye Başkan Adayı Hamit Dereli, Ortaköy Belediye Başkan Adayı Necip Erdemirci, Aşdağul Belde Belediye Başkan Adayı Şenol Öncül ve Osmancık Belediye Başkan Adayı'nın Hüseyin Kesenek olduğunu duyurdu.

Tahtasız; "Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Çorum halkını halkçı belediyecilikle tanıştıracağız." dedi

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum merkez başta olmak üzere 13 ilçe ve 2 belde de iddialı olduklarını belirterek isimleri açıklanan belediye başkan adaylarına 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diledi.