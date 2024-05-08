Liseli B Gençler futbolda şampiyonluğu Spor Lisesi kazandı.

Spor Lisesi ikinci maçında Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Spor Lisesi A Gençlerin ardından B gençlerde de şampiyon olarak bu alandaki rakipsizliğini ortaya koydu.

Üç okulun mücadele ettiği B Gençler futbolda Spor Lisesi ilk maçında Mehmetcik Anadolu Lisesi önünde aldığı 3-1’lik galibiyet ile şampiyonluk yolunda ilk adımı attı.

İkinci maçta ise Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 2-1 yenen Mehmetcik Anadolu Lisesi ilk galibiyetini aldı ve maçlarını tamamladı.

İl birinciliği son maçında ise Spor Lisesi ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı.

Spor Lisesi maça hızlı başladı 12. dakikada Mert’in golü ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu golle ödne tamamlayan Spor Lisesi önünde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 33. dakikada Berat’ın attığı golle maçta skoru 1-1 yaptı.

Spor Lisesi son bölümde maça ağırlığını koydu ve 42. dakikada Mustafa ve 53. dakikada Göktuğ’un attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Mehmetcik Anadolu Lisesi ikinci Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncülük kupasınını aldı.