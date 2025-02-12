Kırşehir’de yapılan Liseli Gençler A grekoromen Türkiye Şampiyonasında Çorumlu güreşciler üç bronz madalya kazandı.

9-11 Şubat tarihleri arasında Kırşehir’de yapılan Liseli Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Sungurlu’da okullardan katılan aynı zamanda Çorum Belediyespor kulübü sporcularından 51 kiloda Salih Eroğlu, 55 kiloda İ. Arda Tosun ve 65 kiloda Samet Kayretli sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

71 kiloda mücadele eden Enes Ayağıbüyük ise sıkletinde madalya maçında kaybetti ve beşinci oldu.