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Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Göztepe-Ahlatcı Çorum FK maçını değerlendirdi.

İşte Halil Öztürk'ün o yazısı:

"Evinde ligin kağıt üzerinde en zayıf takımlarından Giresunspor'a yeniliyorsun hemen ardından gidip yine kağıt üzerinde kadro derinliği ve fiyatı olarak ilk iki içinde yer alan Göztepe deplasmanında galip geliyorsun. Ahlatcı Çorum FK uçlarda yaşamaya devam ediyor.

Giresunspor maçının devre arasında yapmadığı hamleyi Tahsin hoca Göztepe deplasmanında ilk on birde yaptı. Bu isimlerden Ahmet İlhan Özek kampta izlediğimiz maçta olduğu gibi bu takımın sol kanadında ilk yazılacak isim olduğunu gösterdi.

Maça golle başlamak hemen ardından gelen ikinci gol ile rahatladık dedik ancak erken yediğimiz gol strese soktu ve kalan bölümde büyük heyecan ve sıkıntı yaşadık. Sonucunda böylesine zorlu bir deplasmandan üç puanla dönmek kolay iş değil teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum.

Futbol olarak baktığımız zaman eksiklerimiz tabiki var. İlk olarak uyum sorununu hala aşamadık. Göztepe maçında ilk on birde tek birlikte oynayan ekip orta sahadaydı. Savunma beşlisinde üçü yeniydi ikisi ilk kez birlikte savunmanın göbeğinde oynadılar. Uyum sorunu yaşadıkları açıkca ortada. Ön bölgenin hepsi yeni isimler ilk kez oynadılar. Sözün özü henüz uyum sorunumuz olduğu kesin,

Uyum sorunu yanında orta sahada kesici mücadeleci yüksek ve takımı dikine oynatacak futbolcu lazım. Bizim gördüğümüzü tabiki başkanda biliyor yöneten herkes de. Ancak bu ligde bir transferin maliyeti ve onun bütçesini oluşturmak kolay değil.

Erken gol bulduğumuz maçta öne geçtikten sonra galibiyeti korumak kolay değil, Zaman zaman hatalar yaptık ancak doğrularımızda az değildi. Ümit ediyorum gerek teknik heyet gerekse saha içinde futbolcular doğruları yapmaya başladığı zaman çok daha güzel maçlar izleyeceğimize inanıyorum.

Biz beğenmedik ancak TRT Spor'da Teknik Analiz programı sunucusu Hünkar Mutlu maçın ardından canlı yayında 'Servet Çetin ve Nuri Şahin hocalarım kusura bakmasınlar ama Sivas- Antalya maçı yerine çok daha heyecanlı geçen Göztepe-Çorum FK maçını izledim' dedi. Beğenmeyenlere duyurulur.

Maç sırasında ve maç bittikten sonra sosyal medyaya bakınca gerçekten utandım. Kadro kalitesi ve maliyeti olarak bizim iki katımız, Türk futbolunun köklü kulübü, taraftar desteği tüm kulüplere örnek gösterilen bir takıma karşı deplasmanda kazanmışız ancak yorumlara bakarsan yenilen, ezilen biz olmuşuz.

Henüz maç oynanırken başlayan sallamalar maçtan sonra hatta hatta dün bile devam ediyor. Ben mi bilmiyorum yoksa Çorum şehir olarak milyon dolarlar verdi Çorum FK, Real Madrid gibi bir takım kurdu bizde o kadro ile Göztepe deplasmanında kazanırken zorlandık ve bölüm bölüm baskı yedik.

Beklentileri bu kadar yukarı kim çıkardı bilmiyorum ancak beyler şunu unutmayın tarihinde ilk kez 1. ligde mücadele eden bir takımız ve mali olarak kadromuz bu ligi ortalarda bitirmeye aday. Tabi ki lig sonunda ne olur bilinmez ancak kendimizi dev aynasında görmeyi bırakalım. Transfer bütçe işidir hele hele ekonomik olarak bitik bir ülkede para bulmanın ne kadar zor olduğunu anlamanız gerekiyor. Öyle uçup kaçıp kulübü borca sokup sonra battık bittik demek istiyorsak elimizdekinin kıymetini bilemim.

İki maçla şampiyon olmadık bir maçla küme düşmedik. Uzun maratonda hatalar olacak eksikler ortaya çıkacak, kulüpte gücü önünde bu eksikleri gidermeye çalışacak. Kendi adını kullanmaya cesaret edemeyenler çakma hesaplardan çok uçuk bir yorum yapıyor daha doğrusu kuyuya taş atıyor, 40 gerçek taraftar o taşı çıkarmaya çalışıyor.

Yapmayın allah aşkına ismini bile kullanmaya cesaret edemeyenlerin paylaşımlarını dikkate alıpta ona cevap vermek yerine takıma sahip çıkmak ona destek vermeye ayırsak daha doğru iş yapmış oluruz.

Pazar günü bu ligin zirveye oynayan takımı Gençlerbirliği ile evimizde zorlu bir maç oynayacağız. Bu ligde kolay maç yok ancak pazar gün ki maç çok daha zorlu görünüyor. Ümit ediyorum bu zor maçta taraftarların vereceği destek ile sahadan istediğimizi alarak ayrılacağız.

Pasolig uygulaması nedeni ile ilk maçta sıkıntılar yaşandı. Taraftarlar maça gelirken benim koltuğum belli nasıl olsa otururum demesinler erken gelsinler. Çünki sistemde aksama olduğu zaman giriş gecikiyor ve sonrada kulübümüz ceza yiyor. O yüzden maçtan bir saat önce gelmek hem sizin hem kulübün yararına.

Son bir notta İzmir'de oturan Çorumlulara. Gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattılar. İlk kez böyle bir ligde memleketlerinin takımlarını izleme fırsatı buldular ancak misafir tribünü için ayrılan bölümde Çorum'dan giden yaklaşık 100 kadar taraftarın dışında İzmir'den gelen sayısı çok azdı. İzmir'de 200 bin Çorumlu yaşıyormuş çevre illeri saymıyorum. Bunların yüzde biri bile gelemedi maça. :Bu konuda Ankara ve İstanbul Çorumlularının duyarlılığını İzmir'li Çorumlulardan bekledim hayal kırıklığına uğradım."