Liseli Genç erkekler basketbol il birinciliğinde Özel Ada Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi önünde 81-24 galip ayrılan Ada Anadolu Lisesi mutlu sonu ulaştı.

Sekiz okulun mücadele ettiği liseli genç erkekler basketbol il birinciliğinde grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı.

Yarı final maçlarını kazanan Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi il birinciliği için karşılaştı.

Maçın ilk periyotunu 24-10 önde tamamlayan Ada Anadolu Lisesi ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve ilk yarıyı 50-20 gibi farklı skorla galip tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin direnci iyice kırıldı ve üçüncü periyotu 27-4 son periyotu da 4-0 önde tamamlayan Özel Ada Anadolu Lisesi maçı da 81-24 kazanarak şampiyon olurken Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.