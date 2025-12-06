Kadınlar Voleybol 2. Liginde üç temsilcimiz yarın parkede galibiyet arayacaklar.

İki temsilcimiz Çorum Arenaspor ve Çorum Voleybol takımları Atatürk Spor Salonunda Osmancık Belediyespor ise Fındıklı 1974 ile Osmancık ilçe Spor Salonunda karşılaşacak.

İkinci yarının ikinci hafta maçlarında Osmancık Belediyespor, Fındıklı 1974 takımı ise yarın saat 15’de Osmancık Spor Salonunda karşılaşacak.

Osmancık Belediyespor ligde 11 maçta sekiz galibiyet üç mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alırken konuk takım ise ilk yarıyı iki galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile onbirinci sırada tamamladı.

Maçı Ayşegül İnce yönetecek yardımcılğıını ise Hasan Olgun yapacak.

Grupta ilk yarıyı orta sıralarda tamamlayan iki Çorum temsilcisi Çorum Arenaspor ile Çorum Voleybol takımları ise yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaklar.

Çorum Arenaspor beş galibiyet beş mağlubiyet alırken Çorum Voleybol da beş galibiyet altı mağlubiyet aldı.

Maçı Hüseyin Kamber yönetecek yardımcılığını ise Ali Osman Kaya yapacak.